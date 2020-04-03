VALİ YERLİKAYA'DAN "HAFTA SONU EVDEN ÇIKMA" ÇAĞRISI
İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlara hafta sonu evden çıkmamaları çağrısında bulundu.
03.04.2020 23:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:02
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, vatandaşlara hafta sonu evden çıkmamaları çağrısında bulundu.Vali Yerlikaya "#HaftaSonuEvdenÇıkma" diyerek "İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'muz yarın 15.30'da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA