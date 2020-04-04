Vali Yerlikaya'dan, İl Pandemi Kurulu toplantısına ilişkin paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bugün video konferansla gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
04.04.2020 20:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:45
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan korona virüsle mücadele kapsamında bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İl Pandemi Kuruluna ilişkin paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, "#İlPandemiKurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek. #EvindeKalİstanbul" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, Güncel