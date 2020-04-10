Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Yerlikaya'dan İstanbul videolu 'Evde kal' paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan İstanbul videolu 'Evde kal' paylaşımı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından İstanbul ile ilgili, "Sen bize sevdalısın, bizde sana. Biraz daha sabır, kavuşmamız yakındır" ifadelerini kullanarak 'Evdekal' paylaşımında bulundu.

10.04.2020 21:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:42
Vali Yerlikaya'dan İstanbul videolu 'Evde kal' paylaşımı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından İstanbul ile ilgili, "Sen bize sevdalısın, bizde sana. Biraz daha sabır, kavuşmamız yakındır" ifadelerini kullanarak 'Evdekal' paylaşımında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun ve turistlerin akın ettiği bölgeleri, boğaz köprüleri ve tarihi mekanlar gibi kentin birbirinden önemli noktalarının yer aldığı videoyla Twitter hesabından paylaşımda bulunarak İstanbullulara 'Evdekal' çağrısında bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sen bize sevdalısın, Biz de sana. Biraz daha sabır, Kavuşmamız yakındır." Vali Yerlikaya’dan İstanbul videolu ’Evde kal’ paylaşımı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Evde Kal, İstanbul, Twitter, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Haberler ›› genel ››Vali Yerlikaya'dan İstanbul videolu 'Evde kal' paylaşımı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

22:34: Vatandaşın balkon keyfi 'pes' dedirtti - Haberler 22:28: Kuşadası'nda otomobil atlara çarptı - Haberler 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti 22:12: İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler 22:08: Gürpınar Su ürünleri Balık Hali'nde, korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar - Haberler 22:05: Koronavirüs: Apple ve Google koronavirüs bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiriyor - Haberler 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi 21:06: Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı - Haberler