Menü
Haberler ›› Güncel ››VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI - Güncel

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJIİstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

12.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:36
VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

VALİ YERLİKAYA'DAN İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 99. YILDÖNÜMÜ MESAJI

İstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümüne ilişkin "Ön Sözümüz, Son Sözümüz" başlıklı bir mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, "Marşlar, milletlerin karakterinden, hafızasından, tarihinden, mücadelesinden sadır olur. İstiklal Marşı, milletimizin karakteridir. Ön sözümüz ve son sözümüzdür" dedi.

Yerlikaya, "Atalarımız, İstiklal Marşı'nı önce yaşamış, sonra yazmıştır. Bizler, tarihin en karanlık günlerinde "tek dişi kalmış canavaraö meydan okuduk.

Korkmadık.  Yılmadık. Asla vazgeçmedik.  Garbın afakını saran çelik zırhlı duvarı, iman dolu göğsümüzde paramparça ettik. İstiklal Marşımızı; milletimizin sözü, sesi, nefesi; hürriyet ve bağımsızlık aşkımızın en yüksek ifadesi olarak 99 yıldır aşkla okuyoruz.  Dünya durdukça da aşkla okuyacağız" diye konuştu.

Vali Yerlikaya,  "İstiklal Marşı'mız; milletimizin bağımsızlık sembolü olarak, Ay Yıldızlı Hilalimizle dalgalanacak, semalarımızda daima yankılanacak.   İstiklal Marşımızla milli mücadelemize silinmeyecek bir abide diken,  Türkiye Cumhuriyeti'nin marşını yazan Vatan Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet

ve şükranla anıyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.  'Ezelden beri hür yaşayan' bir milletin evlatları olarak İstiklal Marşı'mızın, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tarafından milli marş kabul edilişinin 99. yıldönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşımıza ilham veren milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatana can adayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, DHA, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi Güncel
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi