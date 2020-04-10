Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

VALİ YERLİKAYA'DAN 'KAVUŞMAMIZ YAKINDIR İÇERİKLİ VİDEO

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından 'Kavuşmamız Yakındır içerikli bir video paylaştı.

10.04.2020 21:21 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:23
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından 'Kavuşmamız Yakındır içerikli bir video paylaştı.
Vali Yerlikaya, Sen bize sevdalısın! Biz de sana... Biraz daha sabır! Kavuşmamız yakındır ifadeleri ile paylaştığı videoda, güzel İstanbul görüntüleri duygusal bir metinle anlatılıyor ve bugünlerin atlatılacağı, yine İstanbul'un güzelliklerinin yaşanacağı günlerin olacağını, güzel günlere kavuşmak için, şimdi evde kalma zamanı olduğu anlatılıyor. Video, 'Kavuşmamız yakındır; #EvindeKalİstanbul ifadeleriyle sona eriyor.
KAVUŞMAMIZ YAKINDIR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaştığı videodaki metnin tamamı şöyle
Bugünlerde pencereden bakıyoruz sana.
Sen bize hasretsin; biz de sana...
Bugünler elbette geçecek.
Kavuşacağız birbirimize...
Sokakların yine pür telaş...
Yine yaşam sevinci taşacak caddelerinden...
Siftah senden; Bereket Allah'tan niyazıyla...
Kapıların yine huzurla açılacak.
Birliğimize, dirliğimize binlerce şükür ile...
Tanıdık tanımadık herkes...
Rast gele diye selam verecek...
Oltalar atılacak yine köprülerinden...
Son vapuruna nefes nefese yetişeceğiz....
Sevincimize martılar da ortak...
Bir bardak çay, bir fincan kahve...
Dostlarla muhabbet koyulaşacak yine...
Sahillerinden, parklarından hayatın neşesi yükselecek.
Birliğin, beraberliğin ve hayatın neşesi...
Tribünler yine dolup taşacak...
Buluşacak aynı bayrağı tutan ellerimiz...
Meydanların yine cıvıl cıvıl, yine şen...
Yine aynı safta, yine omuz omuza...
Ellerimiz semaya şükürle açılacak.
Kutlu dualar dilimizde...
Sabrın sonu elbette selamet....
Güneş umutla doğacak üstüne....
Birlikte şarkılar söyleyecek;
Şölenlerde buluşacağız.
Milyonlar sana akacak; dünyanın dört bir yanından yine...
Kapılarımız, pencerelerimiz...
Hep sana, hep umuda açılacak...
Yine sımsıkı sarılacağız birbirimize....
Sen bize sevdalısın!
Biz de sana...
Biraz daha sabır!
Kavuşmamız yakındır.
#EvindeKalİstanbul VALİ YERLİKAYA’DAN ’KAVUŞMAMIZ YAKINDIR İÇERİKLİ VİDEO

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Haberler
Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı Haberler
Liverpool efsanesi, koronavirüse yakalandı
Haberler ›› Güncel ››VALİ YERLİKAYA'DAN 'KAVUŞMAMIZ YAKINDIR İÇERİKLİ VİDEO - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:48: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu: (4) - Haber 22:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Türk Konseyi'ne pandemi sonrası için hazırlık mesajı Açıklaması - Haber 22:46: "Patron" oyunu internetten canlı sahnelendi - Haber 22:46: Putin ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman petrol üretiminin azaltılmasını görüştü - Haber 22:43: Bıçaklı kavga ihbarı yapan vatandaşlar polisi konfetiyle karşıladı - Haber 22:20: Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti - Haber 21:48: Son Dakika: Hafta sonu için başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber