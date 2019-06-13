13.06.2019 17:22
Haberler»Spor » Haber

Vali Yerlikaya'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Vali Yerlikaya

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Ziyarette Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'na başarı dilerken, Başkan Özdemir, Vali Yerlikaya'ya ismi yazılı A Milli Takım forması ve hediye takdim etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Servet Yazıcı, İstanbul Valisi, İstanbul, Nihat Özdemir, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:55 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar'da toprağa verildi
18:55 Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi
18:55 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
18:55 Avusturya'da ırkçı saldırı
18:55 Japon bakandan "Umman Körfezi'ndeki saldırı ülkede enerji arzını etkilemiyor" açıklaması
18:54 "Makine Zirvesi-Vizyon 2030"
18:54 Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti
18:52 2. el eşyaların alım satım bilgilerini bulundurmayan iş yerlerine ceza geliyor
18:52 Yaralı bulduğu kuşu tedavi ettirdi
18:51 Rektör Turgut jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümün kutladı
18:51 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)
18:51 Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı
18:50 Kadın avukatı bu defa kalın sac ile güçlendirilmiş kapı bile durduramadı
18:50 Bilecik Belediye Meclisinde komisyona gelen raporlar görüşüldü