13.06.2019 17:30
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Vali Yerlikaya'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

Vali Yerlikaya

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Başkanvekili Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı. Ziyarette Ali Yerlikaya, Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'na başarı dilerken, Başkan Özdemir, Vali Yerlikaya'ya ismi yazılı A Milli Takım forması ve hediye takdim etti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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