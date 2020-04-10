VALİ YERLİKAYA'DAN POLİS HAFTASI PAYLAŞIMI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, polis teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle polis radyosuna bağlanarak, yaptığı konuşmanın videosu ile birlikte mesaj paylaştı.
10.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:52
Vali Yerlikaya, mesajında, Polis Radyomuza, Emniyet teşkilatımızın sesi ve kulağı; vatandaşımızın huzur kaynağı olarak teşekkür ediyoruz. Görev başındaki tüm polislerimize hayırlı görevler diliyoruz. ifadelerine yer verdi.
Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul Valisi, Twitter, Huzur, Polis, Güncel