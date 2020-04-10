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VALİ YERLİKAYA'DAN POLİS HAFTASI PAYLAŞIMI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, polis teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle polis radyosuna bağlanarak, yaptığı konuşmanın videosu ile birlikte mesaj paylaştı.

10.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından, polis teşkilatının 175. yıldönümü nedeniyle polis radyosuna bağlanarak, yaptığı konuşmanın videosu ile birlikte mesaj paylaştı.
Vali Yerlikaya, mesajında, Polis Radyomuza, Emniyet teşkilatımızın sesi ve kulağı; vatandaşımızın huzur kaynağı olarak teşekkür ediyoruz. Görev başındaki tüm polislerimize hayırlı görevler diliyoruz. ifadelerine yer verdi. VALİ YERLİKAYA’DAN POLİS HAFTASI PAYLAŞIMI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Twitter, Huzur, Polis, Güncel
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