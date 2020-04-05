VALİ YERLİKAYA'DAN SERBEST KIYAFET AÇIKLAMASI
İSTANBUL DHAİstanbul Valisi ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
05.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:52
İSTANBUL DHA
İstanbul Valisi ali Yerlikaya, kamu kurum ve kuruluşlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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