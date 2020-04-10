Vali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığındı duyurdu.
10.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:11
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, "Bu gece saat 24: 00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24: 00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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