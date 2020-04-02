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Vali Yerlikaya'dan sosyal yardım açıklaması Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1.000 liralık yardımın, yarından itibaren evlerde teslim edileceğini duyurdu.

02.04.2020 23:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:40
Vali Yerlikaya'dan sosyal yardım açıklaması Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1.000 liralık yardımın, yarından itibaren evlerde teslim edileceğini duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile duyurduğu, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 1.000 lira nakit sosyal yardımı, yarın 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Yerlikaya'dan sosyal yardım açıklaması Açıklaması - Haberler

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