<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul-valisi/' title='İstanbul Valisi'>İstanbul Valisi</a> Ali Yerlikaya, TFF Başkanı <a class='keyword' href='/husnu-gureli/' title='Hüsnü Güreli'>Hüsnü Güreli</a>'yi ziyaret etti. TFF <a class='keyword' href='/hasan-dogan/' title='Hasan Doğan'>Hasan Doğan</a> Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekilleri Ali Dürüst ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cengiz-zulfikaroglu/' title='Cengiz Zülfikaroğlu'>Cengiz Zülfikaroğlu</a> ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da katıldı.</p><p><strong>YERLİKAYA'YA FORMA HEDİYE EDİLDİ </strong></p><p>Ziyarette, 14 Ağustos'ta <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/vodafone-park/' title='Vodafone Park'>Vodafone Park</a>'ta oynanacak 2019 UEFA Süper Kupa ve 30 Mayıs 2020'de <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ataturk-olimpiyat-stadi/' title='Atatürk Olimpiyat Stadı'>Atatürk Olimpiyat Stadı</a>'nda yapılacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi final müsabakaları ev sahipliğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, Hüsnü Güreli ve <a class='keyword' href='/cengiz-zulfikaroglu/' title='Cengiz Zülfikaroğlu'>Cengiz Zülfikaroğlu</a> tarafından <a class='keyword' href='/istanbul-valisi/' title='İstanbul Valisi'>İstanbul Valisi</a> Ali Yerlikaya'ya çalışmalar hakkında bilgi verildi. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/13/istanbul-valisi-ali-yerlikaya-dan-tff-baskani-11833281_5138_m.jpg' title='İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye Ziyaret'></figure></div><p>TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Vali Ali Yerlikaya'ya ismi yazılı A Milli Takım forması ve hediye takdim ederken ziyaret tesislerin gezilmesi ile sona erdi.</p>