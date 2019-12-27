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Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yerli ve milli otomobilin görselini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

27.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:55 Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yerli ve milli otomobilin görselini sosyal medya hesabından paylaşarak, " 'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de düzenlenen törende, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tanıtım toplantısının ardından Twitter'dan, yerli ve milli otomobile destek veren bir paylaşım yaptı. Yerli otomobilin görselinin de yer aldığı paylaşımda Vali Yerlikaya, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah" dedi.
(İHA)

İstanbul Valisi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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