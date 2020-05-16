VALİ YERLİKAYA DÜN YAPILAN DENETİMLERİN VERİLERİNİ AÇIKLADI

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün sokağa çıkma yasağı İstanbul'da yapılan denetimlerin verilerini paylaştı.

16.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:04
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, dün sokağa çıkma yasağı İstanbul'da yapılan denetimlerin verilerini paylaştı. Vali Yerlikaya dün İstanbul'da yapılan denetimlerde 2 bin 436 berber, kuaför vb. işletme,17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracının denetlendiğini açıkladı.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da dün birçok noktada ekipler tarafından denetim yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yapılan denetimlerin verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre İstanbul'da 2 bin 436 berber, kuaför vb. işletme,17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracının denetlendi. VALİ YERLİKAYA DÜN YAPILAN DENETİMLERİN VERİLERİNİ AÇIKLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Kuaför, Güncel, Haber

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