VALİ YERLİKAYA DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ'NDE 23 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nünde İstanbul Valiliği'ne bisiklet sürerek geldi.

03.06.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:13
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nünde İstanbul Valiliği'ne bisiklet sürerek geldi. Bisiklete yönelik farkındalık kazandırmak istediğini söyleyen Vali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde işimize bisikletle geldik. Bisiklet, salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Florya'daki evinden İstanbul Valiliği'ne bisiklet sürerek geldi. İstanbul'da ulaşıma bir alternatif olarak bisiklete farkındalık oluşturmayı amaçlayan Vali Yerlikaya, Bakırköy, Zeytinburnu, Sarayburnu ve Gülhane güzergahını takip ederek, 55 dakikada 23 km yol kat etti. Vali Yerlikaya'nın bisiklet kullandığı anlar, kaskına yerleştirilen kamerayla ile kaydedildi.
İstanbul Valiliği'ne ulaşan Vali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, 'Bugün Valiliğe, işimize Florya'dan, evden bisiklet sürerek geldik. 3 Haziran biliyorsunuz Dünya Bisiklet Günü. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde işimize bisikletle geldik. Bisiklet çok güzel, bisiklet dost, bisiklet çevreci, bisiklet insanın kendisiyle barışık olması demek. Bisiklet, salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri ifadelerini kullandı.
Bisiklet kullanmayı herkese tavsiye eden Vali Yerlikaya, 'Bu trafikte 23 kilometreyi 55 dakikada bisikletle geldim. Lise çağlarından beri bisiklet kullanmıyordum ama İstanbul trafiğinde bile yapılabileceğini göstermek gerçekten gayet güzel ve çok büyük bir keyif. Bütün bisiklet dostlarını ve bisiklet sporuna gönül veren bütün kardeşlerimi selamlıyorum. Aynı zamanda trafikte bütün taşıtların, bütün sürücülerin bisiklet sürenlere, motosiklet kullananlara saygı göstermesini arzu ediyorum. Saygı gösteren, onların da trafikte en az kendileri kadar hakları olduğunu bilen bütün dostlara da selam ediyorum. Bisiklete gönül verenlere bol pedallı günler, kazasız belasız sürüşler diliyorum dedi. VALİ YERLİKAYA DÜNYA BİSİKLET GÜNÜ’NDE 23 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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