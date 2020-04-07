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VALİ YERLİKAYA DUYURDU: MARMARA BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR

İSTANBUL DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.

07.04.2020 19:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:26
VALİ YERLİKAYA DUYURDU: MARMARA BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR

İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından, 60'ı yoğun bakım 535 yataklı hastanenin açılacağını duyurduğu açıklamasında bir de video paylaştı.

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize Hayırlı olsun."

Görüntü Dökümü:

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-Valinin paylaştığı video


Kaynak: DHA

Etiketler: Marmara, Deprem, DHA, Güncel
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