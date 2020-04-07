Vali Yerlikaya duyurdu: Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.
07.04.2020 19:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:34
Vali Yerlikaya Twitter hesabından, 60'ı yoğun bakım 535 yataklı hastanenin açılacağını duyurduğu açıklamasında bir de video paylaştı.Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize Hayırlı olsun."- İstanbul
Kaynak: DHA