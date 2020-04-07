VALİ YERLİKAYA DUYURDU MARMARA BAŞIBÜYÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AÇILIYOR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem güçlendirmesi yapılan Marmara Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılacağını duyurdu.
07.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:40
Vali Yerlikaya Twitter hesabından, 60'ı yoğun bakım 535 yataklı hastanenin açılacağını duyurduğu açıklamasında bir de video paylaştı.
Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi
İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize Hayırlı olsun.
Kaynak: DHA
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