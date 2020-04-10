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Vali Yerlikaya Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.

10.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:14
Vali Yerlikaya Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.
Ziyarette sosyal mesafenin korunduğu ve herkesin maske taktığı görüldü. Anıtın önünde dua okunmasının ardından Yerlikaya ve Çalışkan, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, polis teşkilatının 175. yılını kutlayarak emniyet teşkilatının şehrin ve ülkenin huzuru için canıyla ve bütün gayretiyle çalışan güzide bir kurum olduğunu söyledi.
Vali Yerlikaya, şehitleri unutmadıklarını, onları anmak için vazifelerini yerine getirdiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Her zaman onların nazlı duaları bizim üzerimizde olsun. Polisimiz sadece asayişin temini değil, insanlarımızın gerçekten zor günlerinde de her fırsatta yanlarında olduğunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Görüyorsunuz maske dağıtımında, kolonya dağıtımında veya Vefa Sosyal Destek gruplarının 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizin talepleri, istekleri karşısında onların eli, sesi, kolu olduğunu, bir evlatları olarak yanlarında olduklarını en güzel şekilde gösterdi. Jandarma kardeşi ile beraber gösterdi. Biz her zaman zor zamanlarda devlet millet, millet devlet el ele olduğunu tüm dünyaya gösteren en güzel örnekleri yaşıyoruz. Ben polisime, jandarmama, bekçime, kolluk gücümüzün hepsine İstanbullu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Polislerimizin 175. yaş günü kutlu olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Güncel
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