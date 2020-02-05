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Vali Yerlikaya: "Ekipler olay yerine sevk edildi, yolcular güvenli şekilde tahliye ediliyor"

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na bir yolcu uçağının inişten sonra pistten çıktığını, ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve yolcuların tahliye çalışmalarına başlandığını açıkladı.

05.02.2020 19:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:14Vali Yerlikaya:
İSTANBUL (İHA) – Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'na bir yolcu uçağının inişten sonra pistten çıktığını, ekiplerin olay yerine sevk edildiğini ve yolcuların tahliye çalışmalarına başlandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı'na bir yolcu uçağının iniş sırasında pistten çıkmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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