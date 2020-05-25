Vali Yerlikaya, huzurevi sakinleri ve çocuk evlerinde kalan çocuklarla bayramlaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, huzurevi sakinleri ve çocuk evlerinde kalan çocuklarla bayramlaştı.

25.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, huzurevi sakinleri ve çocuk evlerinde kalan çocuklarla bayramlaştı.
Yerlikaya, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu bayram ziyarete gidemediğimiz #huzurevi sakinlerimiz ve çocuk evlerindeki evlatlarımızla bayramlaştık. Kıymetli büyüklerimizin ve çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum. Hepsi bize emanet." ifadelerini kullandı.
Yaptığı videolu paylaşımında Vali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Zeynep annemin, İsmail Bey babamın ellerinden öpüyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Allah sıhhat, afiyet ve huzurla nice bayramlara sizleri, bizleri, bütün şehrimizi, ülkemizi ve gönül coğrafyamızı yeniden kavuştursun yeniden diye canı gönülden dua ediyorum. İnşallah koronavirüs günleri de geçecek ve en kısa zamanda normal ve eski hayatımıza Cenab-ı Allah bizleri kavuşturacak. O zaman bayramlaşmamız ve ziyaretlerimiz eskiden olduğu gibi yüz yüze yaşanacak. "
Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Yerlikaya'ya yaşlılar, teşekkür etti ve memnuniyetini dile getirdi.
Vali Yerlikaya, daha sonra çocuk evlerinde kalan Nazlıcan ile görüştü. Melek isimli başka bir çocuk ise görüşmede Vali Yerlikaya'ya, "Yanarım, yanarım aşk ile yanarım/ Gurbanım yoluna/ Aleni, aleni yatırdı kalemi/ Çıkamam yarına" şarkısını seslendirdi.
Çocuklarla sohbet eden Yerlikaya, 20 Haziran'da gerçekleşecek olan LGS için de başarı dileklerini iletti. Vali Yerlikaya, huzurevi sakinleri ve çocuk evlerinde kalan çocuklarla bayramlaştı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, Twitter, Güncel, Haber

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