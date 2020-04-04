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Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara getirilen düzenlemeleri açıkladı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlarda uygulanacak tedbirleri açıkladı.

04.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:02
Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara getirilen düzenlemeleri açıkladı Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlarda uygulanacak tedbirleri açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, kente giriş ve çıkışlarda izin verilecek istisnalara dikkati çekerek, "Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları, malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura ve benzeri belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, belirtilen amaçlarla İstanbul'a giriş yapanların, giriş amacını gösteren belgeler ile 72 saat sonrasına kadar İstanbul'dan ayrılıp, ilk çıkış iline dönebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İstanbul'a giriş yapan ticari araç sürücüleri, maske takmak ve sosyal mesafeye uymak zorundadır. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların İstanbul'dan transit geçişlerine izin verilecektir. Ancak zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır. Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları, ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir."
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların, görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş-çıkış yapabileceğine işaret eden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
"İl Pandemi Kurulumuzun önerileri doğrultusunda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, kaymakamlık tarafından düzenlenecek 'Seyahat İzin Belgesi' ile giriş-çıkış yapabilecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, Güncel
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