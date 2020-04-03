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Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara izin verilecek istisnaları açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbul'a giriş çıkışlara izin verilecek istisnai durumları madde madde açıkladı.

03.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:50
Vali Yerlikaya, İstanbul'a giriş çıkışlara izin verilecek istisnaları açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter 'dan yaptığı paylaşımla İstanbul'a giriş çıkışlara izin verilecek istisnai durumları madde madde açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda korona virüsle mücadele için alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak 'a giriş çıkışların kapatılacağını duyurmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla giriş çıkışların istisnai durumlarını madde madde açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar;
1)Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere, tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
2) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.
3) İl Pandemi Kurulumuzun önerileri doğrultusunda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Kaymakamlık tarafından düzenlenecek 'Seyahat İzin Belgesi' ile giriş/çıkış yapabilecektir."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Zonguldak, İstanbul, Twitter, Güncel
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