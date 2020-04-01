VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA TOPLAM 8 BİN 852 VAKA TESPİT EDİLDİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs nedeniyle İstanbul 'da toplam 8 bin 852 vaka tespit edildiğini ve 117 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kovid-19 sebebiyle İstanbul'da toplam 8 bin 852 vaka tespit edildi ve 117 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum. Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için 'Evinde kal İstanbul, 'Hayat eve sığar..."

Kaynak: DHA