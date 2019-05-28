28.05.2019 15:33
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Vali Yerlikaya, İstanbul'un fethinin 566. yılını kutladı

Vali Yerlikaya, İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Yerlikaya, mesajında, İstanbul'un için "Ey, ugˆruna nice go¨nu¨ller fethedip karadan gemiler yu¨ru¨ttu¨gˆu¨mu¨z, ak kanatlı gu¨vercinler gibi go¨kyu¨zu¨ne sayısız s¸ehitler uc¸urdugˆumuz s¸ehir. As¸ılmaz denilen surlarının burc¸larına Sancagˆ-ı S¸erif'i dikmek ic¸in, ok yagˆmurlarına tutulmus¸ Ulubatlı Hasanlar gibi destanlar yazdıgˆımız, ugˆruna c¸agˆ ac¸ıp c¸agˆ kapattıgˆımız, Alemlerin Efendisi'nin o¨vgu¨su¨ne mazhar olmus¸ gu¨zel belde." ifadelerini kullandı.
Nebevi mu¨jdenin ıs¸ıgˆında, muzaffer komutan Fatih Sultan Mehmet Han ve s¸anlı ordusunu kutlu asker yapan bu¨yu¨k zaferin 566. yıl do¨nu¨mu¨ olduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Sadece Osmanlı ve Bizans Devleti'nin degˆil; kıtaların, milletlerin, medeniyetlerin, inanc¸ların tarihi seyrine de tesir etmis¸ bu c¸ok yo¨nlu¨ ve etkili feth-i mu¨bini; yeryu¨zu¨nu¨n merkezi, s¸ehirlerin sultanı, sultanların s¸ehri olan I·stanbul'un fethini kutluyoruz. Bizleri bir cihan devleti ve yeryu¨zu¨ medeniyeti kılan bu fetihle I·stanbul, bir ilim, ku¨ltu¨r, sanat ticaret, siyaset, bas¸kenti oldu. Her tu¨rlu¨ cemaat ve cemiyetten, dil, din, ırk ve ku¨ltu¨rden insanların barıs¸ ve huzur ic¸inde yas¸adıgˆı saadet yurdu, mutlulugˆa ac¸ılan kapı anlamına gelen dersaadet, bugu¨n de aynı ruh, bilinc¸ ve inanc¸la bu tarihi misyonunu yerine getirmeye devam ediyor."
Yerlikaya, "feth-i mu¨bin"in 566. yıl do¨nu¨mu¨nu¨ tebrik ederek, Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun kutlu askerlerini, kahraman ecdadı ve tu¨m s¸ehitleri rahmet, minnet ve s¸u¨kranla yad ettiğini dile getirdi. Hasanlar, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA