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Vali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans toplantısı yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

14.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:14
Vali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans toplantısı yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Oda Başkanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda salgınla mücadele süresince başta temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için yapılan çalışmalar ile alınan önlemler konuşuldu.
Vali Yerlikaya'nın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladığı toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz katıldı.
"Başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Salgınla mücadele süresince başta temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması için reel sektörün temsilcileri, oda başkanlarımız ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptık. Koronavirüs salgını ile mücadelenin başlangıcından beri talimatımızla, vali yardımcımız başkanlığında oda temsilcilerinin katılımıyla bir alt komisyon kuruldu.
Valilik olarak temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili üretim ve tedarik zinciri ile ihracatın kesintiye uğramaması için sektör temsilcileriyle yoğun iş birliği ve istişare halindeyiz. Başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz. Bugünkü toplantıda, yapılan çalışmaları değerlendirdik. 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek iki günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili, oda başkanlarımızın sektörleri ile ilgili talep ve önerilerini aldık. Konuları ilgili bakanlarımız ile görüşeceğiz. Toplantıya katılan bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte İstanbul için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah birlikte başaracağız."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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