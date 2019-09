Vali Yerlikaya: "Okula başlayan 350 bin yavrumuz için birer fidan dikeceğiz"

Eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "350 bin yavrumuz ilk kez okula başladı. Bu yıl okula başlayan her bir öğrenci adına Kasım ayından itibaren birer fidan dikeceğiz. 1999'dan önce yapılmış olan bin 164 okulun bin 44'ünü depreme karşı güvenli hale getirdik. Depreme karşı dayanımı düşük olan 36 okulumuzu tahliye ettik" dedi.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 'İlköğretim Haftası Kutlama Programı' gerçekleştirildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, okul müdürleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve ilköğretim öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı koro halinde okumasıyla başlayan programda, öğrenciler farklı yörelere ait folklor performansı sergiledi."İstanbul'da 7 bin 60 okulumuz 2 milyon 819 bin öğrencimiz geçen hafta ders başı yaptı"Törende bir konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin öğrenci ve 198 bin öğretmen geçen hafta ders başı yaptı. 350 bin yavrumuz ilk kez okula başladı. 124 bin okul öncesi 225 bin ilkokul birinci sınıf eğitim öğretime merhaba dedi. Bu yıl okula başlayan her bir yavrumuzun adına Kasım ayından itibaren birer fidan dikeceğiz. Yavrularımız gibi fidanlarımız da büyüyecek, ülkemizin gücüne güç katacak" dedi."Bin 164 okulun bin 44'ünü depreme karşı güvenli hale getirdik"Okulların güvenliği ve depreme karşı korunması konusuna değinen Vali Yerlikaya, "Okullarımızın depreme karşı güvenli hale getirilmesi noktasında çok büyük mesafe aldı. 1999'dan önce yapılmış olan bin 164 okulun bin 44'ünü depreme karşı güvenli hale getirdik. 47 okulun yapımı hızla devam ediyor. Depreme karşı dayanımı düşük olan 36 okulumuzu tahliye ettik. İlimiz de eğitim öğretim güvenliğiyle ilgili olarak okul içinden başlayıp çevresine ve il geneline uzanan çok önemli tedbirler aldık. Giriş çıkış saatlerinde 359 kişilik özel bir tim sonuçlandırıyoruz. 250 personelden oluşan 65 adetten oluşan mobil okul timlerimiz muhtemel olaylara anında müdahale edecek. Okul çevrelerinde trafik seyir ve güvenliği için 852 emniyet personelimiz görev yapacak. Güvenli eğitim konusunda ilimizde yaptığımız uygulamaları her ay biz valilik olarak okul güvenliğinin dört haftalık geçen süresi içerisinde her ayrıntıyı sizlerle paylaşacağız ve bunun takipçisi olacağız. Yeni döneme 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine bizler hazırız" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL