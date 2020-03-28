Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı'sından fotoğraf paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı'sından fotoğraf paylaştı.

28.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:21
Vali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı'sından fotoğraf paylaştı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı'sından fotoğraf paylaştı. Toplantıya ilişkin fotoğrafları resmi sosyal medya hesabından paylaşan Vali Yerlikaya, "'Pandemi Eylem Planı' kapsamında yapılacak çalışmaları kurul üyelerimiz ile birlikte değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında bugün pandemi kurulu toplandı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer yer aldı. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin fotoğrafları resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya, "İstanbul Pandemi Kurulu Toplantı'sındayız. 'Pandemi Eylem Planı' kapsamında yapılacak çalışmaları kurul üyelerimiz ile birlikte değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Vali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı'sından fotoğraf paylaştı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis’e gelirse destek veririz Haberler
Çalışanların durumuyla ilgili iktidara seslenen Kılıçdaroğlu: Meclis'e gelirse destek veririz
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu Haberler
Karantina bölgesinden canlı yayın yapan muhabir, haber oldu
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bütün uçuşlar durduruluyor Haberler
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruluyor
Almanya’da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın Haberler
Almanya'da doktorlara talimat gitti: Durumu kötü olanlara dokunmayın
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir? Haberler
Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda yararlanabilir?
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı Haberler
Son seferlerle memleketine dönmek isteyenler, bilet fiyatlarını görünce neye uğradığını şaşırdı
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Haberler
Hükümete alenen çağrıda bulundu: Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin
İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri görüşüldü - Haber 15:44: Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırıda 6 kişi öldü - Haber 15:44: Yeni Delhi'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle çalışanlar köylerine dönüyor - Haber 15:44: İBB'nin Psikolojik Danışma Hattı vatandaşlara hizmet veriyor - Haber 15:42: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan videolu "Evde kal" çağrısı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:04: Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak - Ekonomi