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Vali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı'sından fotoğraf paylaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı'sından fotoğraf paylaştı.

28.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:26
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı'sından fotoğraf paylaştı. Toplantıya ilişkin fotoğrafları resmi sosyal medya hesabından paylaşan Vali Yerlikaya, "'Pandemi Eylem Planı' kapsamında yapılacak çalışmaları kurul üyelerimiz ile birlikte değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlığında bugün pandemi kurulu toplandı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer yetkililer yer aldı. Vali Yerlikaya toplantıya ilişkin fotoğrafları resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya, "İstanbul Pandemi Kurulu Toplantı'sındayız. 'Pandemi Eylem Planı' kapsamında yapılacak çalışmaları kurul üyelerimiz ile birlikte değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA) Vali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı’sından fotoğraf paylaştı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

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Vali Yerlikaya, Pandemi Kurulu Toplantı'sından fotoğraf paylaştı

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