VALİ YERLİKAYA: ŞEHİRLER ARASI DENİZ YOLU ULAŞIMI 17.00'DA DURDURULDU
İstanbul DHAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.
30.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:09
İstanbul DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.
Yerlikaya, twitter hesasından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.
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-Yenikapı arşiv
Kaynak: DHA
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, DHA, Güncel