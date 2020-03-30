Vali Yerlikaya:  Şehirler arası deniz yolu ulaşımı 17.00'da durduruldu

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, şehirler arası deniz ulaşımının saat 17.00'da durdurulduğunu açıkladı.

Yerlikaya, twitter hesasından yaptığı açıklamada, " İstanbul 'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında; yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.

Kaynak: DHA