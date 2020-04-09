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Vali Yerlikaya sosyal medyada çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi.

09.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:28
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi.
Yerlikaya, görevden alınan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı N.N.'nin sosyal medya hesabından yaptığı "hakaret" içerikli paylaşımla mağdur olan aileye ulaşılarak ihtiyaçlarının karşılanması için İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Gür'e talimat verdi.
Bu girişimin ardından 4 çocuğu bulunan ailenin ihtiyaçları karşılandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da aileyi arayarak üzüntülerini iletti. Yerlikaya, aile ile görüntülü yaptığı telefon görüşmesini Twitter hesabından paylaştı.
Yerlikaya, paylaşımında, "Bayrağımızın altında yaşayan herkes kardeşimiz... Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşı. Hiç kimsenin duygularımızı incitmesine, zedelemesine, ayrımcılık yapmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Görüşmede, aile bireyleriyle tanışan Yerlikaya, aileye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, söz konusu kişiyi görevden aldığı ve hakkında tahkikat yürütüldüğü bilgisini verdi.
Yerlikaya, "Biz sizin yanınızdayız. Bu zor günlerimizde devlet-millet olmanın en güzel örneklerini verdiğimiz bir zamanda, bacımızın olabilecek talebiyle ilgili cümlesine karşı o şekilde çirkin ifadeler kullanmaya hiç hakkı yoktu. Biz gereğini yaptık. Sizi seviyoruz ve yanınızdayız. Valiliğimiz, kaymakamlıklarımızla sizlerin yanındayız." diye konuştu.
Aile de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Vali Yerlikaya sosyal medyada çirkin paylaşıma maruz kalan aileyi aradı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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