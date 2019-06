Vali Yerlikaya: Şu an için aktif bekçi ve polis sayımız 44 bin 500

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve yürütülen projelerle 2018'de yakalanan şüpheli sayısı 2017'ye göre yüzde 21'lik artış oranına ulaşmıştır. Her iki yılın aynı dönemleri karşılaştırıldığında birimlerimizce yakalanan uyuşturucu madde miktarlarında kayda değer artışlar olduğu açıkça görülmektedir." dedi.Uzunkaya, Haliç Kongre Merkezi'nde "Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, polis teşkilatının başta terör ve uyuşturucuyla mücadele olmak üzere asayişi bozabilecek, huzur ve güvenliği zedeleyebilecek her türlü suçla, suçluyla ve suç odaklarıyla mücadele yürüttüğünü anlattı.Verilen mücadele ve harcanan emeğin olumlu sonuçlarını görmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Uzunkaya, şöyle devam etti:"Sadece 2018 ve 2019'un ilk 5 aylarını değerlendirdiğimizde alınan güvenlik önlemleri, araç gereç ve teknik donanımda yapılan iyileştirmelerin de etkisiyle mal varlığına karşı işlenen asayiş suçlarında 2019'un ilk 5 ayında önceki yıla göre yüzde 17,7 azalma sağlanmış, 2018'in ilk 5 ayında mal varlığına karşı işlenen tüm olayların aydınlatma oranları yüzde 43,1'den yüzde 46,1'e yükselmiştir. İmkan ve kabiliyetlerimiz artıkça suç ve suçlularla mücadeledeki başarımız da artmaktadır. Polisimizin etkinliğinin ve görünürlüğünün öne çıkarılmasıyla hem devletin şefkatli yüzü hem de gücü ve otoritesi tesis edilerek, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı bir ortam sağlanmakta, bir yandan da suçluların faaliyet ve yaşam alanları her geçen gün daraltılmaktadır."Uzunkaya, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelede dünyada örnek gösterilen ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, 6 Haziran 2019'da yayımlanan Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda, Türkiye'nin hemen hemen tüm uyuşturucu madde türlerinde AB ülkeleri yakalamalarının üzerinde bir performans gösterdiğinin görüldüğünü aktardı.Toplumun ruh ve beden sağlığında büyük tahribatlar yaratan, özellikle gençleri hedefleyen uyuşturucunun yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak için bugüne kadar yürütülen mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Uzunkaya, şu bilgileri paylaştı:"Polis sorumluluk bölgesinde yapılan operasyonlar ve yakalanan uyuşturucu miktarlarıyla ilgili olarak son 2 yılın rakamlarına baktığımızda, 2017'de toplam 108 bin 676 uyuşturucu olayına müdahale edildiği, bu olaylarda 13 bin 332 kilogram eroin, 67 bin 435 kilogram esrar, 957 kilogram kokain, 5 milyon 285 bin 375 adet ekstazi ve 788 kilogram sentetik kannabinoid yakalanmış, 156 bin 837 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 20 bin 402 şüpheli tutuklanmıştır. 2018'de ise 132 bin 726 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş, bu olaylarda 15 bin 734 kilogram eroin, 30 bin 266 kilogram esrar, 344 kilogram kokain, 7 milyon 538 bin 27 adet ekstazi, 691 kilogram sentetik kannabinoid yakalanmış, 187 bin 865 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 22 bin 99 şüpheli tutuklanarak cezaevlerine konulmuştu. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve yürütülen projelerle 2018'de yakalanan şüpheli sayısı 2017'ye göre yüzde 21'lik artış oranına ulaşmıştır. Her iki yılın aynı dönemleri karşılaştırıldığında birimlerimizce yakalanan uyuşturucu madde miktarlarında kayda değer artışlar olduğu açıkça görülmektedir."Uzunkaya, uyuşturucuyla mücadelenin operasyonel sahanın yanı sıra koruyucu ve önleyici polislik çalışmalarıyla devam ettirildiğine değinerek, bu alanda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi."Bekçi sayımız 4 bin"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da kilometrekareye 3 bin kişi düştüğünü kaydederek, motorize ekiplerin büyük bir farkındalık oluşturduğunu ve bunların sayısının artırılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.Yerlikaya, 1 Eylül 2016'dan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne sonra 26'sı zırhlı olmak üzere 477 araç tahsis edildiğini, bin 736 kent güvenlik yönetim sistemi sayısının 2 bin 11'e ulaştığını, 56 plaka tanıma sisteminin modern hale getirildiğini ve bunlara 45 tane daha eklendiğini dile getirerek, "Bekçi sayımız 4 bin. Bu yıl bin 200 bekçi verilecek. 2019'da İstanbul'a 5 bin polis verilecekti, bunun 2 binini 3 hafta önce aldık, ağustos itibarıyla yeni mezun olacak kardeşlerimizden 3 bini de gelecek. Şu an için aktif bekçi ve polis sayımız 44 bin 500, gelecek olan bin 200 bekçi ve 3 bin polisle beraber 49 bine doğru ilerliyoruz." diye konuştu.Her 100 bin nüfusa 1 polis merkezi planladıklarına değinen Yerlikaya, İstanbul'da asayiş olaylarında Mayıs 2018 ile kıyaslandığında Mayıs 2019 yüzde 12 azalma olduğunu belirtti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yer aldığı programda konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi, 197 motosikletin Asayiş Daire Başkanlığına teslim töreni yapıldı.