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Vali Yerlikaya: "Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için Evinde Kal İstanbul"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verileri kullanarak, Twitter'dan İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

01.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:00
Vali Yerlikaya:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verileri kullanarak, Twitter 'dan İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayısını ve ölüm sayısın illere göre açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan verileri paylaşarak İstanbullulara uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, "#Kovid19 sebebiyle İstanbul'da toplam 8 bin 852 vaka tespit edildi ve 117 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum. Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için #EvindeKalİstanbul #HayatEveSığar" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Fahrettin Koca, İstanbul, Twitter, Güncel
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