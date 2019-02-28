Vali Yerlikaya Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'ni Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) iş birliğinde bu yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Avrasya Kitap Festivali'ni ziyaret etti.<br><br>Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu ve Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam eden festivali ziyaret eden Yerlikaya, stantları gezerek, yayıncılardan bilgi aldı.<br><br>Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayan Yerlikaya, öğrencilerle 'Kar tatili isteyenlere fotoğraf yok.' diyerek şakalaştı.<br><br>Çeşitli imza günleri ile konferansların da okurla buluştuğu festival, 3 Mart'ta sona erecek.