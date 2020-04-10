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Vali Yerlikaya ve Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

10.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:43
Vali Yerlikaya ve Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
TÜRK Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarete katılanların dua edilirken sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte ilk olarak anıtın önünde dua okundu. Şehitlikteki ziyarette koronavirüs salgınının son bulması için de dua edildi. Bu sırada sosyal mesafenin korunduğu ve herkesin maske taktığı görüldü. Dua okunmasının ardından Yerlikaya ve Çalışkan şehitlerin mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Daha sonra açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, "Polis teşkilatımızın 175. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun diyoruz. Şehrimizin ülkemizin huzuru, güvenliği, iyiliği için canlarıyla, bütün gayretleriyle çalışan çok güzide bir teşkilat. Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz, sosyal mesafeyi koruduğumuz, her zaman, her fırsatta kendi nefsimize söylediğimiz tedbirleri yaşamak için gayret gösterdiğimiz böyle bir dönemde; bugün İl Emniyet Müdürümüz Taksim'de çelenk koyarak programa başladı. Biz de bugün yine emniyet müdürümüz ve il müftümüzle beraber polis şehitliğimize geldik. Onları unutamazdık, vazifemizi yaptık. Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Her zaman onların nazlı duaları bizim üzerimizde olsun. Polisimiz sadece asayişin temini değil insanlarımızın gerçekten zor günlerinde de her fırsatta yanlarında olduğunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Görüyorsunuz maske dağıtımında, kolonya dağıtımında veya Vefa Sosyal Destek gruplarının 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizin taleplerini, istekleri karşısında onların eli, sesi, kolu olduğunu, bir evlatları olarak yanlarında olduklarını en güzel şekilde gösterdi. Jandarma kardeşi ile beraber gösterdi. Biz her zaman, zor zamanlarda devlet millet, millet devlet el ele olduğunu tüm dünyaya gösteren en güzel örnekleri yaşıyoruz. Ben polisime, jandarmama, bekçime, kolluk gücümüzün hepsine İstanbullu hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Polislerimizin 175. yaş günü kutlu olsun" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Çalışkan, İstanbul, Polis, Güncel
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