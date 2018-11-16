Vali Yıldırım Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

16 Kasım 2018 Cuma 13:08



16 Kasım 2018 Cuma 13:08

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, basın mensuplarıyla bir araya geldi.Polisevinde düzenlenen tanışma toplantısına vali Yıldırımın yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, İl Tarım ve Orman Bakanı Zekeriya Sarıkoca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, şehirde görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.Toplantı öncesi bir basın mensubunun makinesini alan Yıldırım, gazetecilerin fotoğrafını çekti.Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, basının her zaman kurumlar ve vatandaşlar arasında köprü olduğunu söyledi.Basının insanları en hızlı ve en doğru şekilde bilgilendirmek için görev yaptığını belirten Yıldırım, "Tekirdağ'da yerel basının oldukça güçlü olduğunu biliyoruz. Basınımız her gün yaptıkları haberlerle vatandaşları bilgilendiriyor. Bizim gözümüz kulağımız oluyor. Görevinin en iyi şekilde yerine getiren basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum." dedi.Yıldırım, bir gazetecinin, "Muş'tan geldiniz Muş ile Tekirdağ arasındaki fark nedir?" sorusuna, "Ben hiç bir zaman şehirleri kıyaslamam.Her şehir kendi içinde kendi dinamikleriyle güzeldir. Muş da güzeldi, Tekirdağ da güzel, daha önce görev yaptığım yer olan Afyon (Afyonkarahisar) da güzel. Şehirlerimizin bir biriyle karşılaştırılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum." diye karşılık verdi.Yıldırım, "FETÖ ile mücadele konusunda neler yapacaksınız?" sorusuna karşılık da şunları söyledi:"Bundan önce görev yaptığımız illerde örgütle mücadelemiz nasılsa burada da aynı şekilde devam edecek. Bu konuyla ilgili hem emniyetimiz hem jandarmamız hem de başsavcılığımız gereken bütün incelemeleri yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Kripto yapılanma içinde olanların da bulunup yakalanmasının devamı için gayret sarf ediyorlar. Ele ele vererek FETÖ'yle ve bütün terör örgütleriyle mücadele ediyoruz."