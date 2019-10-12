Haberler » Güncel » Vali Yıldırım'dan 'Barış Pınarı'na destek açıklaması

Vali Yıldırım'dan 'Barış Pınarı'na destek açıklaması

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Suriye 'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

12.10.2019 13:54Vali Yıldırım'dan 'Barış Pınarı'na destek açıklaması
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Vali Yıldırım açıklamasında, "Vatanımızın güvenliği, Milletimizin istikbali için Kahraman Ordumuz, Suriye 'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürütmektedir.Tarih boyunca kazandığı zaferlerle şanına şan katan ordumuz, Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu da PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizleyecek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir. Türk Milleti, tüm Tekirdağ'lılar tek yürek olarak ordusunun, kahraman Mehmetçiğinin yanındadır. Aklımız ve kalbimiz cephe hattında, dualarımız kahramanlarımız içindir. Ülkemizin bekası, şehitlerimizin kanı, mazlumların ve masumların feryadı için Allah bu milletin gururu, gözbebeği ordumuzu muzaffer eylesin, yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Barış Pınarı Harekatı, Tekirdağ, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:10 BTSO'nun vizyon projesi GUHEM'e ziyaret
14:14 Ceyhan Belediye Başkanı Aydar'dan kök hücre ve kan bağışı
14:13 Barış Pınarı Harekatı - 'Rasulayn kontrol altına alındı' (5)
14:12 Bursa'da ahşap ev yandı: 2 yaralı
14:06 Kibar: "Camiler manevi sığınaklarımız"
14:12 Dha yurt bülteni - 9
14:11 Savunma sanayii başkanı demir: hisar-a'da seri üretime geçiliyor
12.10.2019 14:16:23