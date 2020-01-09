Haberler » Güncel » Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı - Haber

Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:32Vali Yıldırım'dan gazeteciler günü mesajı
Valisi Aziz Yıldırım "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yıldırım mesajında, gazeteciliğin bir iş ve meslek olmasının yanı sıra bir kamu hizmeti olduğunu belirtti.
Gazeteciliğin demokratik toplumların vazgeçilmezi olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:
"Basınımızın güçlenmesi, demokrasimizin de güçlenmesi demektir. Bu düşünceden yola çıkarak yerel gazetelerimizin iş yerlerinde, kahvehanelerde, çay bahçelerinde satın alınarak bulundurulması, internet adreslerinin takip edilmesi yerel basınımızın okunma oranlarını artıracak, bu da yerel basınımızın daha çok güçlenmesine sebep olacaktır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle milletimizin müşterek sesi olan, her koşulda, sorumluluk bilinci içerisinde görevini sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Gazeteciler Günü, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:02  Türk Kızılay'ı Tekirdağ Şubesi'nden Engelsiz Yaşam Derneğine ziyaret - Haber
10:01  Bursa'da gaybubet evlerine operasyon 13 gözaltı - Haber
10:00  Ahırlarda yem üretilecek - Haber
10:00  "Amadeus" için geri sayım… - Haber
09:57  Irak'tan Yeşil Bölge saldırısı açıklaması - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
23:11  Didem Arslan ve Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışma - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
9.01.2020 10:13:25