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Vali Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

26.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:22Vali Yıldırım'dan Regaip Kandili mesajı
Valisi Aziz Yıldırım, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yıldırım, mesajında, üç ayların rahmet ve bereket ayları olduğunu, bu günlerin İslam alemi için önem taşıdığını belirtti.
Özel günlerde insanların dayanışma duygularının pekiştiğini aktaran Yıldırım şunları kaydetti:
"Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği üç aylar manevi coşkunun, feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun yaşandığı, duaların kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı rahmet, mağfiret ve merhamet mevsimidir.
Bu vesile ile vatandaşlarımız başta olmak üzere İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, üç ayların gelişiyle rahmet, mağfiret ve bereket ikliminin tüm insanlığa yayılmasını, devletimizin bekasını, vatanımızın ve milletimizin her türlü afet ve musibetten korunmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

Regaib Kandili, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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