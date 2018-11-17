Vali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, şehit uzman çavuş Selim Vural
'ın ailesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2013 yılında Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde şehit olan uzman çavuş Vural'ın annesi Ülkiye ile babası Hasan Vural'ı evlerinde ziyaret ederek görüştü.
Taziye dileklerini ileten ve askerliğin kutsal bir vazife olduğunu aktaran Yıldırım, "Aziz milletimiz ve devletimizin, ülkemizin bütünlüğünü korumak adına kutsal bir vazifeyi yerine getirirken, şehit düşen kardeşlerimizi asla unutmayacağız ve emanetlerine de en iyi şekilde sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Tekirdağ,Selim Vural
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:11