Vali Yıldırım'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, Siirt
'in Pervari
ilçesinde şehit düşen Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy'ın Çerkezköy
ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2012 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde şehit düşen Uzman Onbaşı Dinçer Ersoy'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Vali Yılıdırım, aileyle sohbet edip hatırlarını sordu.
Yıldırım, ziyarette yaptığı konuşmada taziye dileklerinde bulunarak, "Aziz milletimiz ve devletimizin, ülkemizin bütünlüğünü korumak adına kutsal bir vazifeyi yerine getirirken, şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, siz acılı ailelerine de sabır diliyorum. Rabbim şehitlerimizin şefaatine bizleri nail eylesin." ifadelerini kullandı.
Vali Yıldırım'a ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban
, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi
ve İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun
eşlik etti.
Pervari,Siirt,Çerkezköy
09 Aralık 2018 Pazar 13:10