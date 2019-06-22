22.06.2019 10:35
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Vali Yıldırım'dan ziyaretler

Vali Yıldırım

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Vergi Dairesi Başkanlığını ve Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Vergi Dairesi Başkanlığını ve Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ilk önce Vergi Dairesi Başkan Vekili Mustafa Çelik 'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Çelik Vali Yıldırım'a teşekkür etti.
Daha sonra Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Abdullah Özgür'ü ziyaret eden, Vali Yıldırım, kurumun çalışmaları hakkında kapsamlı brifing aldı.
Kaynak: AA
Tekirdağ , Marmara , Güncel

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