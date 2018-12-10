Vali Yıldırım, Dünya İnsan Hakları Günü'nü Kutladı

Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, 10 Aralık
Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yıldırım mesajında, uluslararası hukuk belgelerinin birçoğunun kaynağının Birleşmiş Milletler
(BM
) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 70. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.
Uluslararası hukuk belgelerinin bir çoğunun kaynağının BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olduğuna işaret eden Yıldırım, buna karşın dünyanın birçok bölgesinde, insanlığın da gözlerinin önünde en temel insan hakkı olan yaşama hakkı başta olmak üzere pek çok insan hakkı ihlali yaşandığını belirtti.
Yıldırım, bu trajediye Türkiye
ve birkaç ülke haricinde dünyanın seyirci kaldığına dikkati çekti.
Aziz Yıldırım,Tekirdağ
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:59