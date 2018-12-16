16 Aralık 2018, 13:41
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Vali Yıldırım, Kapaklı'da İncelemelerde Bulundu

Vali Yıldırım, Kapaklı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kapaklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kapaklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yıldırım'ın İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Bayram'dan ilçenin asayişi hakkında bilgi aldığı bildirildi.

Öte yandan Vali Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti sırasında vatani görevini yapan er Hüseyin Yeğen'in İzmir Menderes'teki babası Aziz Yeğen'i arayarak, ailesi ile bir süre görüştü. Aziz Yıldırım,Tekirdağ,Jandarma,Kapaklı
16 Aralık 2018 Pazar 13:41