Vali Yıldırım, Kapaklı'da İncelemelerde Bulundu

Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
, Kapaklı
ilçesinde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım'ın İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma
Komutanlığı'nı ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, Yıldırım'ın İlçe Emniyet Müdürü Yaşar
Terzioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Bayram
'dan ilçenin asayişi hakkında bilgi aldığı bildirildi.
Öte yandan Vali Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanlığı ziyareti sırasında vatani görevini yapan er Hüseyin Yeğen'in İzmir Menderes
'teki babası Aziz Yeğen'i arayarak, ailesi ile bir süre görüştü.
Aziz Yıldırım,Tekirdağ,Jandarma,Kapaklı
16 Aralık 2018 Pazar 13:41