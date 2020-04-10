Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Vali Yıldırım, kentin giriş çıkış noktalarını inceledi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, güvenlik güçleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti.

10.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:26
Vali Yıldırım, kentin giriş çıkış noktalarını inceledi
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, güvenlik güçleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan uygulama noktalarını ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Marmaraereğlisi , Çorlu, Ergene ve Muratlı ilçelerinde uygulama noktalarını ziyaret ederek vatandaşları salgına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Polis ve jandarma ekiplerinin dönüşümlü hizmet verdiğini belirten Yıldrırım, "Polisimiz, jandarmamız 24 saat dönüşümlü görevdeler, bu tedbirlerin tamamı hepimizin sağlığı için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaraereğlisi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Atatürk ve Mevlana’yı aşağılayan stand-up’çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››Vali Yıldırım, kentin giriş çıkış noktalarını inceledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:34: Azerbaycan'da vaka sayısı 991'e yükseldi - Haber 18:34: Vali Gürel'den Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret - Haber 18:34: Putin ve Trump, petrol üretim kısıntısını görüştü - Haber 18:33: Karabük'te 34 kişiye 105 bin lira ceza kesildi - Haber 18:32: Tuzla Devlet Hastanesi'nde yıkama ve dezenfekte çalışmaları - Haber 18:19: Zindaşti davasında Burhan Kuzu'nun 5 yıla kadar hapsi istendi - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandıran şebeke üyesi, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin - Haberler