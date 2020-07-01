Vali Yırık,incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, deprem sonrası ağır hasar alan binaların yıkım işleminin devam ettiği bölge ile afetzedeler için yeni hizmete giren büroda incelemelerde bulundu.

Vali Yırık,incelemelerde bulundu
01.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:51
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, deprem sonrası ağır hasar alan binaların yıkım işleminin devam ettiği bölge ile afetzedeler için yeni hizmete giren büroda incelemelerde bulundu.

24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrası merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi'nde ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri sürüyor.Bölgeye giden Vali Erkaya Yırık şantiye alanındaki çalışmaları yerinde inceledi.Vali Yırık ilgililerden bilgi alarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nda açılan "Afetzedelerimizin Hizmetindeyiz" bürosuna geçti.Burada Vali Yırık, personellerle ve vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Yırık'ın, sorun ve talepleri alarak, çözümü konusunda ilgili birimlerin yetkililerine talimat verdiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Deprem, Güncel, Haber
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