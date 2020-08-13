Vali Yırık, Kovancılar ilçesinde incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kovancılar ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Erkaya Yırık, incelemelerde bulunmak üzere Kovancılar ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Kovancılar İlçe Kaymakamlığına geçen Vali Yırık, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'ndan İlçe hakkında brifing alarak, değerlendirmelerde bulundu. Ardından İlçe Belediyesine geçen Vali Yırık, Başkan Hacı Akpınar'dan, yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kronik rahatsızlığı nedeniyle birçok cerrahi operasyon geçiren Esra Çiftçi'yi evinde ziyaret eden Vali Yırık geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İlçenin sosyo-ekonomik verilerini değerlendiren Vali Yırık son olarak kentte ilk entegre kaz çiftliğini yerinde inceleyerek yaklaşık 15 milyon lira yatırım yapan işletme sahibi Edip Yıldırım'dan faaliyetleri hakkında bilgiler alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yırık'a ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti. - ELAZIĞ