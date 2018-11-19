Vali Zorlu: "Van'da Okullaşma Oranı Türkiye Ortalamasını Geçti"

Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
, "Okullaşma oranlarında, göreve geldiğimizde liselerde kız çocuklarının okula devamı Türkiye
ortalamasının altındaydı. Ekiplerimiz merkez ve ilçelerde okula gitmeyen çocukların evlerini ziyaret etti. İkna yoluyla çocukların okula kazandırılması konusunda emek gösterdi. Bugün ortaöğretimdeki okullaşma oranı, Türkiye ortalamasının üzerine çıktı." dedi.
Türk Eğitim Derneğinin (TED), Van'da yapımını tamamladığı kolej, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Van- Erciş
kara yolu üzerinde yaklaşık 23 bin metrekare alana kurulu TED Van Kolejinin açılış töreninde konuşan Zorluoğlu, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden Van'da en çok önem verdikleri konulardan birisinin eğitim olduğunu söyledi.
Dünyadaki değişim dönüşümü takip edebilen, demokrasi ve adalet duygusu gelişmiş, milli manevi değerlerine sahip çıkan, sorgulayıcı, araştırmayı ilke eden gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Zorluoğlu, sanatıyla, edebiyatıyla dünyada kendinden söz ettiren, ilimde, fende, teknikte, sanatta her zaman önde olan bir gençlik istediklerini belirtti.
Hükümetlerin özellikle son dönemlerde devlet bütçesinden en büyük payı milli eğitime tahsis ettiğine dikkati çeken Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Van'da da eğitim alanında hükümetimizin genel programı çerçevesinde belirlediğimiz 3 hedefimiz var. Tam gün eğitim, okullaşma oranının artırılması ve akademik başarıda daha üst seviyelere ulaşmak. Kentteki tüm okullarımızda tam gün eğitime geçmek için tüm kurumlarımızla okul arsası sorununu çözme konusunda önemli adımlar attık. Bakanlığımızdan ilave destekler aldık ve birçok yerde yeni okullar inşa ediyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle okullarımızda onarım ve tadilat çalışmaları yaptık. Okullaşma oranlarında, göreve geldiğimizde liselerde kız çocuklarının okula devamı Türkiye ortalamasının altındaydı. Van'da ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 59, Türkiye ortalaması yüzde 85 civarındaydı. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda özverili çalışmalar yapıldı. Ekiplerimiz merkez ve ilçelerde okula gitmeyen çocukların evlerini ziyaret etti. İkna yoluyla çocukların okula kazandırılması konusunda emek gösterdi. Bugün ortaöğretimdeki okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerine çıktı."
Van'da akademik başarının daha ileriye taşınmasını sağlayacak çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Zorluoğlu, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imkanlarıyla 13 sürekli eğitim merkezi oluşturarak gençleri üniversite sınavlarına hazırladıklarını anımsattı.
"Eğitim açığını kapatmada kararlıyız"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er
de eğitimin kamusal bir hizmet olduğunu, bunun devlet ya da özel sektör eliyle verilmesinin kamusal hizmet olma niteliğine halel getirmeyeceğini belirtti.
Bakanlık olarak özel öğretimin sistem içindeki varlığını önemseyerek desteklediklerini söyleyen Er, son zamanlarda terör faaliyetleri ve yasal nedenlerle birçok okulun kapanmasına rağmen özel öğretim kurumlarının toplam okulların yüzde 16'sına denk geldiğini ifade etti.
Özel okullarda okuyan öğrencilerin oranının yüzde 8,5'lara kadar yükseldiğine, bunun da özel eğitime verdikleri desteğin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Er, şöyle devam etti:
"TED Kolejinin Van'da açılmasını önemsiyoruz. Bu okulun kente büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye, hedefleri olan bir ülke. 2023, 2053, 2071 vizyonunu Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. Bu hedeflere ulaşmak için elimizdeki yegane araç eğitim. Genç
nüfusumuz var. Bunu bir fırsat olarak görüyoruz. 18 milyon öğrencimiz var. Bu, dünyada 150 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bu potansiyel bir güç ama bu gücün doğru kullanılmasının yolu, bu nüfusu çağın gerektirdiği şekilde eğitmektir. Türkiye'nin ekonomik gelişmişlik sırası ile insani gelişmişlik endeksindeki yerine bakıldığında bir eğitim açığımızın olduğunu görüyoruz. Bu eğitim açığını kapatmada kararlıyız. Bunu yapacak insan gücümüz, kaynağımız var. Yakın geçmişte açıkladığımız vizyon belgesinde de bu görülecektir."
"Dünya ile rekabet edebilmek için nesiller yetiştirme peşindeyiz"
TED Genel Başkanı Selçuk
Pehlivanoğlu da 39. okullarını Van'da açtıklarını, Türkiye'nin her yerinde okullar açmaya devam edeceklerini bildirdi.
Kendi çocukları kadar sokakta simit satan çocuğun da adaletli eğitime sahip olma hakkını vermek mecburiyetinde olduklarını söyleyen Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:
"Ülkemizdeki en büyük sosyal adaletsizlik eğitimdedir. Parası olanla olmayan arasındaki uçurumun en büyük olduğu yer eğitimdedir. Biz yıllar önce dershane sistemini destekleyenlerin karşısında durduk. Çünkü 'esas olan okuldur' dedik. Biz sorunları çözmek zorundayız. Dünya ile rekabet edebilmek için nesiller yetiştirme peşindeyiz. TED bir kolej değildir, bir sivil toplum kuruluşudur. Bu ülkenin evlatlarının daha nitelikli eğitim alması için mücadele ediyoruz. Artık savaşlar silahlarla değil beyinlerle yapılıyor. Ne kadar nitelikli nüfusa sahip olduğunuzun önemi var günümüzde."
Öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin ardından törene katılan protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek okulu gezdi.
Törene İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin
, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal
, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri ve davetliler katıldı.
Murat Zorluoğlu,Van,Türkiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 20:13