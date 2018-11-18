Vali Zorluoğlu'dan 'Mevlit Kandili' Mesajı

Van
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu
, Mevlit Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Zorluoğlu, yayımladığı mesajda, "Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed
Mustafa'nın dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıldönümü dolayısıyla bir kez daha idrak edeceğimiz Mevlit Kandili vesilesiyle kendisine ümmet olma bahtiyarlığını yaşadığımız, insanlığa yol gösterici ve kurtuluş rehberi olarak gönderilen peygamberimize, aline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Mevla'mızın rızasını kazanma, dünya ve ahirette huzur ve mutluluğa ulaşma arzusu taşıyan herkes için en müstesna örnek; adalet, cesaret, ahlak, dürüstlük, doğruluk ve sayamayacağımız daha pek çok özelliğiyle kusursuz yaratılan ve bu anlamda müstesna bir rol model olan peygamber efendimizdir. Cenab-ı Allah'ın, bizleri dünya meşguliyetlerine aldanıp asıl gerçek olan ahiret hayatından uzaklaşmaktan koruması ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e layık ümmetin birer ferdi olmayı nasip etmesi duasıyla, tüm inananların Mevlit Kandili'ni kutlar, bu güzel gecenin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim" dedi. - VAN
Hz.Muhammed,Murat Zorluoğlu,Van
18 Kasım 2018 Pazar 16:54